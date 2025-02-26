В «Царево City» построят два детских сада, школу и большую поликлинику

В «Царево City», где сейчас только строят первые два дома, по проекту должны появиться два детских сада, школа, большая поликлиника, спортивно-оздоровительный комплекс и МФЦ. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель компании «Унистрой» на сессии Пестречинского муниципального района.

«Новый комплекс будет расположен через дорогу от "Царево Village", в проекте предусмотрены 11 домов, сейчас строятся первые два. Они будут сданы в сентябре этого года и в феврале 2026 года. Будет предусмотрена широкая социальная инфраструктура», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, сроки завершения работ во многом зависят от ситуации на рынке недвижимости, однако в проекте предусмотрены сроки до 2032 года.