В ЦАР заявили о намерении разместить у себя российскую военную базу

Центральноафриканская Республика заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории российскую военную базу, сообщил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза. Он напомнил, что присутствие в стране российских военных инструкторов укрепило потенциал ее армии, но угроза безопасности все еще остается.

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — сказал посол.

Пунагаза также отметил, что у некоторых стран, в частности Франции, недавняя поставка шести военных самолетов из РФ вызвала недовольство.

«Возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул он.

По словам дипломата, вопросы сотрудничества в области безопасности будут обсуждаться во время второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Участие в нем собирается принять Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.