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В бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрели 50 млн рублей на техоснащение музеев
В бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрели 50 млн рублей на техническое оснащение трех музеев, сообщает пресс-служба Минфина РТ. Уточняется, что музеи развивают в рамках национального проекта «Культура».
Согласно распоряжению Кабмина Татарстана, из этих 50 млн рублей 9,5 млн рублей выделят из бюджета республики, а остальные 40,5 млн – в качестве субсидий из федерального бюджета.
Выделенные деньги уйдут на техоснащение Елабужского историко-архитектурного и художественного музея, Арского историко-этнографического музея «Казан арты» и Музея истории Тетюшского края.
Напомним, национальный проект «Культура» создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Данный проект предоставляет возможности для развития сети региональных музеев.
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