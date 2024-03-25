В бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрели 50 млн рублей на техоснащение музеев

В бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрели 50 млн рублей на техническое оснащение трех музеев, сообщает пресс-служба Минфина РТ. Уточняется, что музеи развивают в рамках национального проекта «Культура».

Согласно распоряжению Кабмина Татарстана, из этих 50 млн рублей 9,5 млн рублей выделят из бюджета республики, а остальные 40,5 млн – в качестве субсидий из федерального бюджета.

Выделенные деньги уйдут на техоснащение Елабужского историко-архитектурного и художественного музея, Арского историко-этнографического музея «Казан арты» и Музея истории Тетюшского края.

Напомним, национальный проект «Культура» создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Данный проект предоставляет возможности для развития сети региональных музеев.