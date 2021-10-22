В бюджете Татарстана на 2022 год отразят увеличение доходов и расходов на 1,7 млрд рублей

В бюджете Татарстана на 2022 год необходимо отразить увеличение в доходах и расходах на 1,7 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Что касается 2022 года, то федеральный бюджет нам увеличивает на 1,7 млрд рублей и в 2023 году – на 975 млн рублей. Предлагается уточнить эти средства, которые нам внесет федеральный бюджет», – сказал докладчик.

Изменения затрагивают пять направлений. Основные из них касаются финансового обеспечения дорожной деятельности, мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Ранее доходы бюджета Татарстана на 2022 год запланировали в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.