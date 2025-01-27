Доходы бюджета РТ от использования госсобственности выросли на 63% за год

В консолидированный бюджет Татарстана поступило 25,4 млрд рублей от использования государственной и муниципальной собственности, что на 63,7% больше, чем в 2023 году, сообщил глава Минземимущества республики Азат Кадыров на итоговой коллегии ведомства.

«В связи с изменением налогового законодательства с 2025 года, мобилизация резервов и поступлений в консолидированный бюджет республики приобретает особую актуальность. Важным шагом повышения прозрачности и эффективности реализации государственной и муниципальной собственности стали электронные торги», – заявил Кадыров.

По его словам, за прошедший год продажи и аренда на электронных аукционах значительно выросли, причем не только количественно, но и качественно.

«Однако договор аренды требует постоянного администрирования, из-за возможности просрочки платежей», – подчеркнул министр.

Он добавил, что в республике сохраняется проблема задолженности в муниципальные бюджеты по оплате аренды. И хотя за прошедший год она снизилась на 30 млн рублей, долгов остается еще на 271 млн рублей.

Кадыров также отметил, что в консолидированный бюджет Татарстана за прошлый год поступил 1 млрд 163 млн рублей дивидендов от организаций с долей республики в уставном капитале. Это более чем вдвое больше, чем в 2023-м (564 млн рублей).

Кадыров подчеркнул, что допрезервом для бюджета РТ является сокращение количества убыточных организаций с госдолей.

«Для улучшения финансово-экономического состояния убыточных предприятий и выявления резервов предлагаем в текущем году совместно с налоговыми органами, отраслевыми министерствами проводить межведомственные балансовые комиссии. Также в целях персональной мотивации руководителей хозяйственных обществ предлагаем утвердить методику определения вознаграждения во взаимосвязи с чистой прибылью и выплаченными дивидендами», — добавил министр.