В бюджет РТ за 10 месяцев поступило 398 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов

В консолидированный бюджет Татарстана за десять месяцев 2025 года налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 484 млрд рублей, в бюджет РТ – 398 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Расходы бюджетов всех уровней за десять месяцев этого года осуществлены своевременно и в полном объеме», – заявил глава Минфина.

Файзрахманов добавил, что за девять месяцев в консолидированный бюджет республики поступило 421 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в бюджет – 349 млрд рублей.

«Сумма безвозмездных поступлений составила 58,7 млрд рублей. Сюда входят средства из федерального бюджета и федеральных фондов», – подчеркнул он.

За девять месяцев 2025 года расходы консолидированного бюджета составили 443 млрд рублей, бюджета РТ – 364 млрд рублей, добавил министр.

«Межбюджетные трансферты местным бюджетам выделены своевременно и в полном объеме на общую сумму 70 млрд рублей. Государственные и муниципальные учреждения завершили девять месяцев этого года без просроченной кредиторской задолженности», – заключил он.