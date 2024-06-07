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Экономика 7 июня 2024 07:30

В бюджет РТ с начала года поступило 17,6 млрд рублей от акцизов

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В бюджет РТ с начала года поступило 17,6 млрд рублей от акцизов
фото: "Татар-Информ"

За январь-май текущего года в бюджет Татарстана поступило 17,6 млрд рублей – такова сумма доходов от различных акцизов. Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, за вышеупомянутый период республика получила 40,9% от плановых назначений.

Уточняется, что большую часть суммы составили акцизы на нефтепродукты (8,4 млрд рублей), далее по величине идут акцизы на пиво (5,5 млрд рублей). Чуть меньше поступило акцизов на алкоголь (1,8 млрд рублей) и акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу (1,9 млрд рублей).

В министерстве напомнили, что акцизы на нефтепродукты имеют целевое назначение. Эти доходы потом тратят на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», который ранее инициировали по поручению Президента России Владимира Путина.

#акцизы #Доходы #бюджет рт
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