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Экономика 3 ноября 2024 21:26

В бюджет РТ поступило более 1,8 млрд рублей от использования госимущества

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Бюджет Татарстана, по данным на 1 ноября, пополнился почти на 1,9 млрд рублей за счет использования и реализации госимущества и земельных участков. Об этом сообщили в Минземимущества республики.

Большую часть этой суммы составляют дивиденды — почти 1,12 млрд рублей. Еще 244,04 млн получено за счет аренды имущества и 150,7 млн — земельных участков. Кроме того, 154,14 млн рублей поступило за счет реализации имущества, а земельных участков — 13,56 млн рублей. Также учитывались доходы от сервитута, доверительного управления, часть прибыли государственных унитарных предприятий и прочие доходы.

#бюджет рт
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