В 2021 году в бюджет РТ от использования госимущества и земли поступило 502 млн рублей

Неналоговые доходы бюджета Татарстана от использования и реализации госимущества и земельных участков по состоянию на 31 октября 2021 составили 502,16 млн рублей. Бюджетное задание перед республиканской казной на конец октября выполнено на 127,55%, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Больше всего средств поступило от аренды имущества — 153,8 млн рублей, от аренды земли — 75,11 млн рублей, от доверительного управления — 49,48 млн рублей, от реализации имущества — 37,36 млн рублей. Объем поступивших дивидендов составил 94,26 млн рублей.