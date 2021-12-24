В бюджет Фонда ОМС Татарстана дополнительно поступило более 5 млрд рублей

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2021 год увеличены более чем на 5 млрд рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о бюджете Фонда ОМС РТ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, приняли депутаты на 28-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В доходной части бюджета фонда учитывались фактические поступления за ноябрь и декабрь текущего года в объеме 5,1 млрд рублей», — рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова.

По словам докладчика, из этих поступивших средств 4,9 млрд рублей будут направлены на дополнительное финансирование оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом Covid-19.

Кроме того, увеличены на 150 млн рублей расходы на расчеты по оказанию помощи жителям Татарстана медицинскими организациями других российских регионов.

Всего доходы Фонда ОМС на этот год составят 67,3 млрд рублей, расходы — 68,1 млрд рублей. Источником покрытия дефицита бюджета фонда станет остаток средств на счете в размере 807,5 млн рублей.