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В бюджет Челнов от резидентов ТОР поступило 178,5 млн рублей
Поступления в бюджет муниципального образования от резидентов территории опережающего развития города Набережные Челны составили 178 млн 592 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 42,7 млн рублей (+31%). В консолидированный бюджет Республики Татарстан резиденты перечислили в общей сложности 609 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава Управления финансов Автограда Светлана Мулюкова.
Предприятиями, которые обеспечили наибольшее поступление НДФЛ в бюджет города, стали Haier, Набережночелнинский трубный завод, Камский металлургический комбинат «ТЭМПО», АПК «Камский», «ИНДЕЛ» и Изоляционный трубный завод.
Наряду с предприятиями города рост поступлений по НДФЛ достигнут и учреждениями, финансируемыми из федерального, республиканского и местного бюджетов, — на 249 млн рублей. В том числе рост по учреждениям, финансируемым из местного бюджета, составил 140 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что шесть новых резидентов в Челнах планируют инвестировать в производство 825 млн рублей.
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