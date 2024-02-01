В Бурятии хотят ввести запрет на выезд депутатов за рубеж

В Бурятии планируют ввести запрет на выезд депутатов за пределы страны. Проект постановления будет рассмотрен 29 февраля на сессии Народного хурала, отмечается на сайте регионального парламента.

Решение коснется парламентариев, которые владеют совершенно секретными сведениями либо информацией особой важности, и будет вводиться на срок до пяти лет. Оно предусматривается в рамках новой редакции федерального закона, касающегося порядка выезда и въезда в Россию. В документе в том числе указан пункт, согласно которому законодательный орган региона может ввести ограничения для местных депутатов.

Если постановление будет принято, Бурятия станет первым субъектом России, принявшим такие меры. Загранпаспорта депутатов, которых они коснутся, будут находиться на хранении в аппарате хурала.