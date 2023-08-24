В Бурятии в лагере «Байкальский бор» произошло массовое заболевание детей

В лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии массово заболели дети. Прокуратура республики проводит проверку по данному факту.

Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об образовании и охране здоровья детей.

По данным РИА Новости, заболевшим детям пока не установили диагноз. Также не подтверждается отравление.

Санитарно-эпидемиологическим расследованием занимается Роспотребнадзор, но пока у него нет информации о количестве заболевших и о самом заболевании.