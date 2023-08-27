В Бурятии нашли живыми туристов, пропавших во время сплава

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Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как выяснилось, группа туристов из 5 человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В какой-то момент в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно.

После того, как группа не вернулась с маршрута в назначенное время, начались поиски.

Сотрудники МЧС России на вертолете Ми-8 обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск, отметили в ведомстве.