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В Бурятии нашли живыми туристов, пропавших во время сплава
Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Как выяснилось, группа туристов из 5 человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В какой-то момент в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно.
После того, как группа не вернулась с маршрута в назначенное время, начались поиски.
Сотрудники МЧС России на вертолете Ми-8 обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск, отметили в ведомстве.
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