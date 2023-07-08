В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве

Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии, сообщает РИА Новости.

Туриста доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.

Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 июня вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших.