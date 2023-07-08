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В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве
Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии, сообщает РИА Новости.
Туриста доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.
Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 июня вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших.
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