В Бурятии из-за сильных дождей прорвало дамбу и размыло БАМ – введен режим ЧС

Накануне в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия из-за сильных дождей произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102 км перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Информация об этом появилась в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: Telegram-канал главы Республики Бурятия

В свою очередь глава республики Алексей Цыденов сообщил о введении режима ЧС в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием БАМа.

«Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС», – отметил он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей.