В Бурнаевской мечети Казани начались противоаварийные работы

В Казани в Бурнаевской мечети, расположенной по улице Ахтямова 7, начались противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Согласно проектной документации, на объекте культурного наследия федерального значения предстоит восстановить отмостки по периметру здания, выполнить отсечную гидроизоляцию и провести работы по кровле», — отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Противоаварийные работы необходимо завершить до конца 2021 года.

Бурнаевская мечеть — памятник культовой архитектуры в стиле эклектики с сочетанием мотивов восточно-мусульманского и русского зодчества. В 1872 году объект по проекту архитектора Петра Романова построил купец первой гильдии Мухаметсадык Бурнаевым, в 1895-м над зданием был возведен кирпичный минарет.