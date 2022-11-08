В Буинском районе за год высадили более пяти тысяч деревьев

По национальному проекту «Экология» в Буинском районе Татарстана в этом году высадили более 5 тыс. деревьев. Из них порядка 3,5 тыс. саженцев украсили село Новые Тинчали, сообщил глава района Ранис Камартдинов в своем телеграм-канале.

«Озеленение парка Сахарного завода мы начали осенью. В рамках традиционной акции по посадке деревьев высадили порядка 150 сеянцев как в парке Сахарного завода, так и в Молодежном парке. Сотрудники аппарата Совета и исполнительного комитета, работники МПП ЖКХ высадили саженцы хвойных деревьев – сосны и ели», – написал он.

Напомним, национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.