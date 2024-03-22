В Буинском районе Татарстана проходит ремонт ФАПов, сельского ДК и лицея

В Буинском районе Татарстана идет капитальный ремонт объектов здравоохранения, культуры и образования. Глава района секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ранис Камартдинов оценил ход работ по реализации партийной программы на местах.

Так, в селах Верхний Наратбаш и Степные Енали завершается ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Реконструкция ФАПов идет по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Также Ранис Камартдинов посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Таковары. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт.

«За год работы медучреждения серьезных проблем не возникло, все замечания устраняются в рабочем порядке», – отметил Ранис Камартдинов.

Глава района также оценил ход работ по капитальному ремонту Дома культуры в селе Новые Тинчали, модернизации пищеблока в Старо-Студенецкой школе и реконструкции актового зала в лицее №2. На последнем объекте работы будут завершены к концу весенних каникул, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, партийный десант «Единой России» регулярно проверяет ход выполнения народной программы – качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.