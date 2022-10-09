В Буинском районе Татарстана построили новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Чувашский Сарыкамыш Буинского района Татарстана возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. Средства в размере 7 млн рублей были выделены из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Открытие состоялось при участии главы Буинского района Раниса Камартдинова, депутата Государственной Думы РФ Ильдара Гильмутдинова, депутата Государственного Совета РТ Шакира Ягудина и других официальных лиц.

«Объект с виду небольшой, но в нем есть все необходимое для оказания своевременной, оперативной, качественной медицинской помощи жителям села. Спасибо Президенту. Желаю вам приходить сюда только для профилактики, живите долго и будьте здоровы», — сказал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Строительство началось весной этого года. Здание построено по республиканской программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению.

Модульный ФАП площадью более 58 кв. метров оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Он будет обслуживать 226 жителей, в том числе 34 детей и 48 пожилых людей. Принимать пациентов будет фельдшер высшей квалификационной категории со стажем более 19 лет Ирина Ярлыкина.

«При поддержке нашего Президента Рустама Минниханова в республике продолжается масштабная работа по укреплению материально технического оснащения объектов здравоохранения в сельской местности. С 2012 года в республике уже построено более 600 ФАПов, отремонтировано свыше 1,5 тыс. других медицинских учреждений. Также в этом году уже завершается строительство 52 ФАПов по модульной технологии. Все ФАПы по модульной технологии производятся у нас, в Татарстане, на азнакаевском заводе „Нефтемаш“», — сообщил начальник отдела технического контроля и охраны труда Эдуард Шиверских.