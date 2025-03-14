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Происшествия 14 марта 2025 15:28

В Буинском районе Татарстана подтоплены два низководных моста

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В Буинском районе Татарстана подтоплены два низководных моста
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня из-за повышения уровня воды после обильного снеготаяния на реке Свияга произошло подтопление двух низководных мостов около сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, у села Кият перелив воды над мостом составляет 2 см, у села Черки-Кильдуразы – 5 см. Отметим, что конструкцией низководного моста предусмотрено, что его пролетные строения могут затапливаться, это и происходит ежегодно.

Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. К счастью, жилые дома не подтапливает и эвакуация людей не требуется.

Движение по мостам перекрыто, выставлены запрещающие знаки и ограждения.

#ГУ МЧС по РТ
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