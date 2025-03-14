В Буинском районе Татарстана подтоплены два низководных моста

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня из-за повышения уровня воды после обильного снеготаяния на реке Свияга произошло подтопление двух низководных мостов около сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, у села Кият перелив воды над мостом составляет 2 см, у села Черки-Кильдуразы – 5 см. Отметим, что конструкцией низководного моста предусмотрено, что его пролетные строения могут затапливаться, это и происходит ежегодно.

Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. К счастью, жилые дома не подтапливает и эвакуация людей не требуется.

Движение по мостам перекрыто, выставлены запрещающие знаки и ограждения.