©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Буинском районе РТ в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой
Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 поступил звонок с информацией о том, что в Буинском районе Татарстана в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
19 детей ехали из города Балаково Саратовской области, но водитель автобуса выбрал неправильный маршрут, попытался развернуться и транспорт застрял на обочине неподалеку от села Кайбицы.
Глава Кайбицкого сельского поселения отправил на место ДТП трактор, который отбуксировал автобус. В результате случившегося никто не пострадал. В 18.40 автобус вытащили и он смог продолжить движение по маршруту.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа