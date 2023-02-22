В Буинском районе РТ в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой

Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 поступил звонок с информацией о том, что в Буинском районе Татарстана в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

19 детей ехали из города Балаково Саратовской области, но водитель автобуса выбрал неправильный маршрут, попытался развернуться и транспорт застрял на обочине неподалеку от села Кайбицы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Глава Кайбицкого сельского поселения отправил на место ДТП трактор, который отбуксировал автобус. В результате случившегося никто не пострадал. В 18.40 автобус вытащили и он смог продолжить движение по маршруту.