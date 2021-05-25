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Ру Тат
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25 мая 2021  03:22

В Буинском районе РТ по федеральной программе возведены спортплощадки для сельчан

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В селе Чураково и деревне Беловолжка Чувашская Буинского района Татарстана появились новые спортивные площадки. Объекты построены по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Эти современные удобные площадки должны стать не только местом новых спортивных достижений, но и способствовать увлечению здоровым образом жизни жителей сельских поселений», — отметили в министерстве. 

Новые спортивные объекты предназначены для занятий баскетболом и волейболом. На площадках, имеющих специальное безопасное покрытие, установлены тренажеры, качели и турники. Они оборудованы искусственным освещением для занятий спортом в темное время суток. 

Реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится и последующих годах. В мероприятиях по благоустройству сельских территорий могут принять участие все районы республики.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020–2025 годы. Она была разработана во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, данного в 2018 году.

#спортивные площадки
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