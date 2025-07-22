В Буинском районе РТ День села отметили в духе народного Сабантуя

В селе Энтуганы Буинского района Татарстана уже второй год подряд День села отмечают в формате народного Сабантуя. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

На День села в Энтуганы съехались сотни людей. Были организованы народные игры: желающие разбивали горшки, взбирались на столб и даже пилили бревна на скорость. Конечно, празднующие пели под гармонь.

Кроме того, на празднике выступили и приглашенные звезды татарской эстрады. Певец и юморист Рамиль Шарапов пожелал, чтобы традиция собирать выходцев из Энутганов на День села «осталась не только на один год, на два, а на века». «Пускай село цветет», – подчеркнул он.

Энтуганы – одно из старейших сел района, основанное еще в XVII веке. Его название в переводе с татарского означает «Родные рядом». В дореволюционные годы здесь имелось четыре мечети, три медресе и десятки торговых лавок. На Великую Отечественную войну отсюда ушли более 500 человек, причем почти половина из них не вернулись. Теперь многие местные уроженцы уехали отсюда, но продолжают поддерживать родное село.