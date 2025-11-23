В Буинском районе прошел хоккейный турнир в память об участнике СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В спортивном дворце «Арктика» Буинского района состоялся турнир по хоккею в память об Айрате Сиразиеве, участнике специальной военной операции. Турнир стал воплощением мечты Айрата, который при жизни играл и тренировал на этом льду.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, каждая из которых была связана с Айратом Сиразиевым. Команда «Арктика» 2008–2010 годов рождения состояла из воспитанников Айрата, а «Выпускники „Арктики“» объединяли ребят, когда-то обучавшихся под его руководством.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Команда «Буа. Друзья» включала друзей детства Айрата, а «Апасово» представляла ледовая школа соседнего района под руководством Ирека Яраханова, который знал Айрата с детства. В соревнованиях также приняли участие команды из Казани – «Стрела-Казань» и «Казанцы», за которые Айрат когда-то играл.

Турнир открыл руководитель исполнительного комитета Буинского района Ленар Шакирзянов, пожелав, чтобы это спортивное событие стало традиционным. Он выразил благодарность родителям Айрата – Ринату и Василе Сиразиевым – за воспитание сына, готового защищать Родину.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Ринат Сиразиев, отец хоккеиста, отметил, что турнир стал реализацией мечты сына.

«Айрат мечтал организовать такую игру. Каждый раз, возвращаясь в отпуск, он спешил во дворец. Он говорил: „В СВО я часто вспоминаю, как играл на льду, хочется гонять шайбу“. Ему не суждено было это увидеть, поэтому мы благодарны всем, кто воплотил его мечту в жизнь», – рассказал он.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В этот день за игрой болели родные, друзья и боевые товарищи Айрата. Директор ледового дворца «Арктика» Гумер Ахметзянов подчеркнул, что воспитанники школы Айрата продолжают показывать высокий уровень игры. «Мы очень скучаем по нему в каждой игре, думая: „Айрат бы поступил так“, „Айрат бы не упустил этот момент“. Спи спокойно, ты всегда в наших сердцах», – произнес он.

Победу в турнире одержала команда «Арктика» 2008–2010 годов рождения, второе место заняли «Буа. Дружба», третье – «Апасово». Переходящий кубок получил победитель, а команды-призеры были награждены медалями и грамотами. Родители Айрата подарили каждой команде кубок в память о сыне.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой