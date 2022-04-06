В Буинском районе паводковые воды подтопили два низководных моста

Из-за обильного таяния снега на реке Свияга повысился уровень воды и оказались подтоплены два низководных моста вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

У села Кият, в котором проживают 759 человек, перелив воды через мост составил 10 см. Объездной путь осуществляется по маршруту Кият – Тоншерма – Буинск. Подтопление села не прогнозируется, водоснабжение производится в обычном режиме.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



Перелив воды над мостом вблизи села Черки-Кильдуразы не превышает 5 см. Подъехать к населенному пункту возможно через Фролово и

Черки-Дюртили. В селе живут 284 человека. В зону подтопления село не попадает.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Оба населенных пункта обеспечены продовольствием и медикаментами. Мониторинг уровня воды производится трижды в сутки.