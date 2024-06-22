В Буинском районе открыли мемориал павшим в Великой Отечественной войне

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Сегодня в Буинском районе, в селе Новое Шаймурзино, открыли мемориал павшим в Великой Отечественной войне. На нем увековечены имена 234 советских солдат. Он расположен в самом центре села.

«Этот мемориал — дань памяти всем советским солдатам, которые сражались за нашу жизнь до последней капли крови. Я безмерна благодарна руководству республики, района и жителей села. Благодаря их помощи вы возвели памятник», — поделилась радостью уроженка села Новое Шаймурзино, председатель совета ветеранов пенсионеров района Завгария Хуснутдинова.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Памятник выполнен в виде стены, на которой размещены плиты с именами героев, а сверху, склонив голову, стоит фигура советского солдата.

«Хочу заверить, что мы продолжим работу по сохранению исторической памяти: будем и дальше поддерживать инициативы буинцев и, самое важное, позаботимся о наших дорогих ветеранах и участниках Великой Отечественной войны», — отметил глава района Ранис Камартдинов.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

На празднике присутствовали труженики тыла Мустаким Замалетдинов и Фардания Валиуллина. Они со слезами на глазах читали знакомые имена и фамилии на памятнике.