В Буинском районе на уроках технологии начали изготавливать трости для бойцов СВО

Фото: Рустем Ахмадуллин

Ученики Нижне-Наратбашской школы Буинского района изготавливают трости для военных госпиталей. Директор школы Раиф Гарипов, который ведет эти уроки, требует от учеников точного измерения.

«Для изготовления тростей используется древесина местных деревьев. Нужно сгладить края. Затем в ручке просверливают отверстие, вставляют палочку и красят. А под ним, чтобы не скользил, вырезаются кружочки из автомобильной покрышки», — поясняет он ребятам на уроке технологии.

Фото: Рустем Ахмадуллин

По согласованию со штабом сбора гуманитарной помощи в районе поняли, что в госпиталях нужны трости и костыли. На сегодняшний день на уроках изготовили порядка 15 тростей.

С очередной отправкой груза, которая запланирована на начало февраля, хотят передать и трости, сделанные своими руками. Ученики с радостью участвуют в благом деле и говорят, что это меньшее, чем они могут помочь нашим солдатам. Стоит отметить, что на уроках технологии мальчики и девочки работают вместе.

«Мы на уроках технологии изготавливаем трости для солдат, которые в госпиталях. Очень рады, что можем им помочь», — сказал ученик Нижне-Наратбашской школы Илназ Валиуллин.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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