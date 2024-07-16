В Буинском районе на местах трех исчезнувших деревень установили стелы

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Буинском районе Татарстана продолжают возвращать память об исчезнувших селах и деревнях. Памятные стелы появились на местах трех переставших существовать населенных пунктов. По традиции на открытии памятников присутствовали бывшие жители сел, представители руководства района и республики, инициаторы благого дела — активисты Буинского землячества.

Открытие памятников по традиции началось с торжественного разрезания ленты. Когда-то здесь стояли дома, кипела жизнь, росли дети. Нургасим Хамзин родился в деревне Новые Энтуганы. Он отчетливо помнит, какой насыщенной была здесь жизнь.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Здесь была школа, в здании клуба была библиотека, до трех классов обучались. В семидесятых годах мы переехали в Энтуганы, еще после нас оставалось семь домов. Здесь была конюшня, амбары были. У нас не было электричества», — рассказал уроженец деревни Новые Энтуганы.

Следующую стелу открыли в Киятском сельском поселении на месте исчезнувшей деревни Куринские Выселки. Последние жители уехали отсюда еще в шестидесятых годах. На сегодняшнее торжество приехала уроженка деревни Алевтина Пугачева, которая сейчас проживает в Ульяновске. Она помнит деревню многолюдной и многодетной.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«В колхозе работали, у нас была ферма, конный двор, детей было у всех много. У нас было пятеро детей, у тети — шестеро», — рассказала женщина.

О населенном пункте и о тех, кто встал на защиту Родины в военные годы, будет напоминать памятная стела и в деревне Байковка Яшевского сельского поселения. Здесь также открыли памятник рядом с деревенским кладбищем, куда приезжает почтить память отца и деда Юрий Никитин (сейчас он живет в Мордовии).

«Вот Байковское кладбище. Здесь отец, дедушка похоронены со стороны матери. Каждый год в апреле приезжаю и в ноябре уезжаю», — пояснил житель исчезнувшей деревни.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Традиция установки стел существует в Буинском районе уже четыре года. За это время на местах бывших населенных пунктов увековечили имена 900 участников Великой Отечественной войны.

«Буинское землячество в течение пяти лет на местах исчезнувших деревень устанавливает такие памятники — это наш долг перед героями <...>, в будущем мы планируем продолжить такие благие дела, хоть это и требует больших исследований», — рассказал президент Буинского землячества в городе Казани Ирек Закиров.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Ранее в Буинском районе насчитывалось около 200 деревень. Около ста из них сегодня уже нет на карте. В рамках мероприятия собравшиеся почтили память погибших и умерших уже в мирное время участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам.

Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.