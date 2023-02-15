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В Буинском районе готовится к запуску цех по выращиванию донной рыбы
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров посетил в промпарк «Буинск», где ему презентовали технологию выращивания донной рыбы. Ее разработал местный предприниматель Тимур Хасанов, передает пресс-служба администрации Буинского района.
«Пока цех донной рыбы готовится к запуску. По технологии рыбы промысловых пород обитают на дне бассейна, это позволяет повысить качество. Проект планируют реализовать на площадке промышленного парка „Буинск“», – рассказал глава района Ранис Камартдинов в цеху по производству рыбы.
Также гостям показали, как быстро вырастает рыба при соблюдении технологии. По словам предпринимателя, еще в мае она была молодью в 1 грамм, а к февралю особи выросли до 2-3 кг.
«И по вкусовым качествам тоже очень достойно», – отметил Хасанов.
Строительство комплекса по выращиванию и глубокой переработке ценных пород рыб и производства кормов КФХ Хасановым начали в 2022 году, всего в проект будет инвестировано около 650 млн рублей. Рыбное хозяйство за прошлый год произвело 170 тонн форели и лосося. На сегодняшний день создано 8 рабочих мест, до конца года трудовой коллектив планируют увеличить до 15 человек.
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