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Руc Тат
Происшествия 11 ноября 2023 20:09

В Буинском районе автовоз протаранил жилой дом

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В Буинском районе груженый машинами автовоз протаранил жилой дом. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

По их информации, ДТП произошло накануне на трассе Казань – Ульяновск.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

#ДТП в Татарстане
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