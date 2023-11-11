В Буинском районе автовоз протаранил жилой дом

В Буинском районе груженый машинами автовоз протаранил жилой дом. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

По их информации, ДТП произошло накануне на трассе Казань – Ульяновск.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.