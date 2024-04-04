В Буинском и Кайбицком районах талые воды подтопили территории у 34 домов

В Татарстане 34 придомовые территории подтоплены талыми водами, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, в Буинском районе в поселке Ембулатово река Карла подтопила три территории возле домов. В Кайбицком районе река Урюм подтопила 25 участков, река Берля – три участка в Беляево и три в поселке Федоровское.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях, в ближайшее время прогнозируется затопление участков в нескольких поселках Нурлатского, Новошешминского, Арского и Буинского районов Татарстана.