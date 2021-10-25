В Буинской ЦРБ установили новый магнитно-резонансный томограф

В Буинской центральной районной больнице установили новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Закупка современного медицинского диагностического оборудования стала возможной благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется в стране по инициативе Владимира Путина с января этого года. Стоимость работ оценивается в 74 млн 240 тыс. рублей», — отметили в Минздраве Республики.

Фото: Буинская ЦРБ

Для установки нового оборудования отремонтировали отдельное помещение. В кабинете установили специальную площадку. В настоящее время инженеры настраивают аппарат, после настройки и обучения персонала здесь начнут прием пациентов. Поликлиника больницы рассчитана на 610 посещений в смену.

«Магнитно-резонансная томография позволяет получить отчетливые изображения внутренних органов, помогает установить точный диагноз, назначить правильное лечение», — напомнили в ведомстве.

Фото: Буинская ЦРБ

Всего в Татарстане за 2021 год планируется приобрести 16 единиц медоборудования по целевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.