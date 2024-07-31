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В Буинске жители выращивают до 32 сортов помидоров во дворе
В Буинске местные жители собрали большой урожай помидоров, который был выращен в общем дворе. Причем таким способом жильцы многоэтажки выращивают овощи с 70х годов прошлого века, пишет ГТРК Татарстан.
Интересно, что каждый помидор вырастает весом в 300 г. Причем семена жители не покупают — всё своё, полученное благодаря доморощенной селекции. И даже удобрения у «садоводов» собственного производства. По их собственным словам, для выращивания сочных помидоров нужны древесная зола, нужно рыхлить почву и обрезать нижние листья и ветки до пятого побега.
В общей сложности соседи вместе выращивают около 32 разных сортов томатов. Подробнее – в репортаже.
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