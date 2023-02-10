В Буинске в конце лета откроется молодежный центр с киберзалом

В Буинске здание детского сада «Батыр» будет преобразовано в молодежный центр с киберзалом. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено 59 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Открытие запланировано на август. Объект во время еженедельного объезда посетил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Скоро это станет местом сбора, реализации креативных идей, творческого развития нашей молодежи. Здание на улице Камиля Зыятдинова все больше становится похожим на то, что архитекторы и дизайнеры воплотили в эскизном проекте», — поделился руководитель муниципального образования.

Общая площадь объекта более 600 кв. метров. В новом молодежном центре Буинска расположится студия звукозаписи, фотостудия и конференц-зал, появится медиацентр и арт-пространство. Также на первом этаже будет оборудован киберзал с коворкингом на 12 рабочих мест.

Актовый зал разместится на площади в 60 квадратных метров. Благоустройство затронет и прилегающую территорию, там высадят яблони и черемуху.