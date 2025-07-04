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Общество 4 июля 2025 15:01

В Буинске суд закрыл пищеблок кафе «Дуслык» из-за кишечной палочки

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В Буинске суд приостановил работу пищеблока в кафе «Дуслык» на 45 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки в пробах готовых блюд нашли бактерии кишечной палочки. Также выяснилось, что в пищеблоке нарушались санитарные требования: работники не проходили медицинский осмотр и использовали просроченную продукцию. В заведении не было склада, а продукты питания хранились в горячем цехе, в котором обитали мухи. К умывальной раковине в туалете не подведена горячая вода, кафельная плитка на полу повреждена, а разбитое окно затянуто полиэтиленовой пленкой.

Из оборота изъято четыре партии некачественной продукции весом более 14 кг. На владельца составлены протоколы об административном правонарушении. Пищеблок опечатан.

#Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция #нарушения санитарных норм
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