В Буинске создадут мемориальный комплекс в древней части татарского кладбища

В Буинске на территории татарского кладбища города ведется работа по созданию мемориального комплекса. В этом году облагораживаются могилы известных религиозных деятелей, имамов, меценатов. Информацией в своем Telegram-канале поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Также здесь появятся 15 стендов с биографиями исторических личностей, чтобы каждый посетитель имел возможность познакомиться с фактами, почтить их память», — отметил глава муниципалитета.

Татарскому кладбищу, по оценкам историков, более 500 лет. Уцелели могильные камни таких известных ученых, просветителей, видных религиозных деятелей Буинска, как Габдулвахид бин Габдуррахман (1808–1852), Габденнасыр Мухаммадаминов (1806–1886), Нургали Хасанов (1852–1919) и других.

Известный буинский историк Рашид Амишев во время очистки территории кладбища в 2017 году обнаружил, что здесь сохранились могилы многих известных исторических личностей — всего их около 200. Краевед предложил создать мемориальный комплекс, и эту идею поддержал глава Буинского района.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, работы ведутся в основном на средства благотворителей. Главная задача — сохранить память поколений.

Планируется, что мемориальный комплекс будет открыт к весне 2024 года.