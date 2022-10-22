В Буинске сняли фильм о человеческих взаимоотношениях во время пандемии

В Буинском районе Татарстана снят короткий художественный метр молодого режиссера Оксаны Синчуговой. «Инструкция по вакцинации» — рефлексия на тему самоизоляции. Создателей короткометражки интересовали особенности человеческих взаимоотношений между людьми во время пандемии коронавируса.

«Съемки фильма были похожи на пир во время чумы. Вокруг происходит столько всего необратимого, а группа молодых кинематографистов снимает кино — линейное, простое, гуманистическое», — заметила сама режиссер.

История разворачивается в альтернативном городе, не имеющим прямой привязки к самому Буинску, хотя основными съемочными локациями стали местная школа имени академика Сагдеева, улицы и частные дома жителей города.

Идею Синчуговой подхватили и другие молодые кинематографисты, которые приняли участие в проекте. Среди них оказались представители не только из Татарстана, но Москвы и Санкт-Петербурга.

Съемки фильма стали возможными благодаря победе режиссера на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который прошел во время фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму. Премия составила 400 тыс. рублей. Сейчас работа над фильмом ведется при поддержке дирекции «Время кино».

Сегодня команда работает над финальным этапом проекта. Премьера запланирована на первую половину следующего года.