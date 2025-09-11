В Буинске семья Заляловых собирается обязательно принять участие в едином дне голосования

В единый день голосования, 14 сентября, живущая в Буинске многодетная семья Заляловых собирается обязательно принять участие в выборах.

Авторы видеоролика о Заляловых отмечают, что семья руководствуется принципом: «Учись, люби и живи полной жизнью!»

Оптимизм и чувство юмора помогают членам семьи смело смотреть в будущее. Они дорожат родным языком, своим культурным и духовным наследием. Заляловы верят, что им по плечу любые, даже самые сложные цели и 14 сентября идут всей семьей на выборы.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.