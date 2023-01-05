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Происшествия
5 января 2023  12:49
Павел Климчак

В Буинске росгвардейцы задержали мужчину, который задушил больную мать

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В Буинске вечером во время патрулирования росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из частных домов на улице Первомайской сын убил свою мать. При этом о случившемся в полицию сообщил он сам.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили во дворе тело 72-летней хозяйки дома. Там же находился 42-летний мужчина, который сразу рассказал о том, как все произошло. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии следствия, сын был опекуном у больной матери: они жили в одном доме и часто ссорились. Во время очередного конфликта мужчина в ярости сорвал с матери платок и стал ее душить. Когда он понял, что убил ее, позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

#убил мать
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