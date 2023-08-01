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В Буинске реконструировали и украсили световой иллюминацией водонапорную башню
Старинная водонапорная башня Буинска получила вторую жизнь. На объекте провели реконструкцию и украсили световой иллюминацией. Вечерними кадрами поделился в своем телеграм-канале глава района Ранис Камартдинов.
«Наш „Маяк“ видно из всех частей города, как и надпись „Я люблю Буинск“. В праздники будем говорить о любви к Татарстану и России — здесь появятся флаги республики и страны», — поделился глава района.
Жители города в социальных сетях сами выбрали название для башни. На ней после обновления появилась крыша, окна, установлено специальное освещение.
«Это не действующая башня. Уже много лет она просто возвышалась в городе. В прошлом году провели ремонт снаружи, в этом году установили иллюминацию. Теперь башня превратилась в туристический объект», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.
Новый туристический объект находится неподалеку от Центрального парка Буинска. Во время благоустройства этого городского пространства здесь появился световой фонтан.
Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.
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