В Буинске реконструировали и украсили световой иллюминацией водонапорную башню

Старинная водонапорная башня Буинска получила вторую жизнь. На объекте провели реконструкцию и украсили световой иллюминацией. Вечерними кадрами поделился в своем телеграм-канале глава района Ранис Камартдинов.

«Наш „Маяк“ видно из всех частей города, как и надпись „Я люблю Буинск“. В праздники будем говорить о любви к Татарстану и России — здесь появятся флаги республики и страны», — поделился глава района.

Жители города в социальных сетях сами выбрали название для башни. На ней после обновления появилась крыша, окна, установлено специальное освещение.

«Это не действующая башня. Уже много лет она просто возвышалась в городе. В прошлом году провели ремонт снаружи, в этом году установили иллюминацию. Теперь башня превратилась в туристический объект», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.

Новый туристический объект находится неподалеку от Центрального парка Буинска. Во время благоустройства этого городского пространства здесь появился световой фонтан.