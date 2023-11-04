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В Буинске рабочий сахарного завода получил ожог во время промывки фильтров
В Буинске на сахарном заводе произошел несчастный случай, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сообщение о происшествии в ООО «Буинский сахар» поступило в экстренные службы сегодня ночью.
По предварительным данным, во время промывки фильтров произошел прорыв сока из-под крышки оборудования, в результате чего рабочий завода получил термический ожог.
Пострадавшего госпитализировали Буинскую ЦРБ.
На место происшествия выезжал прокурор города Тимур Фатыхов. Организована проверка соблюдения требований безопасности.
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