В Буинске рабочий сахарного завода получил ожог во время промывки фильтров

В Буинске на сахарном заводе произошел несчастный случай, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сообщение о происшествии в ООО «Буинский сахар» поступило в экстренные службы сегодня ночью.

По предварительным данным, во время промывки фильтров произошел прорыв сока из-под крышки оборудования, в результате чего рабочий завода получил термический ожог.

Пострадавшего госпитализировали Буинскую ЦРБ.

На место происшествия выезжал прокурор города Тимур Фатыхов. Организована проверка соблюдения требований безопасности.