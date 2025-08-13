В Буинске прошла шоу-конференция по физическому и психологическому здоровью «ӘЙТ»

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Буинске прошла образовательная сессия «ӘЙТ», посвященная физическому и психологическому здоровью. На мероприятие пригласили жителей Буинского района и шести соседних — всего пришло более 290 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Гости могли пройти экспресс-тест на ВИЧ, проверить зрение, пройти скрининг, поучаствовать в мастер-классах по первой помощи и питанию, получить консультации от специалистов, а также посетить арт-терапию, лекции и фотозону. Все активности были бесплатными и открытыми для всех желающих.

В результате 111 человек прошли экспресс-тест на ВИЧ-статус, скрининг — 128, проверку зрения — 150, мастер-класс по первой помощи — 135, 218 человек посетило локации по оказанию психологической поддержки.

На шоу-конференции выступили приглашенные гости. Главным событием мероприятия стали выступления спикеров-докторов.

Руководитель исполкома Буинского района Ленар Шакирзянов поблагодарил организаторов и отметил важность проекта. Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов подчеркнул, что мероприятие дает уникальную возможность пройти обследования и послушать редких специалистов без записи.

В завершение прошел розыгрыш призов: подарочные боксы, сертификаты на посещение клиник, СПА, фитнес-клубов и глэмпингов. Также состоялся онлайн-розыгрыш, где участники делились впечатлениями о мероприятии.