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В Буинске прошел турнир, посвященный бойцу спецоперации
В Буинском районе Татарстана состоялся турнир по футболу в память погибшего участника спецоперации, жителя деревни Адав-Тулумбаево Николая Безрукова. В турнире приняли участие ветераны спорта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Николай Безруков погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции, он проходил воинскую службу по контракту. Получив ранение, ненадолго вернулся домой и прошел лечение.
Во время отпуска в родном селе помог оградить территорию новой часовни, которую освятили недавно, и снова уехал в зону спецоперации, откуда уже не вернулся.
В траурном митинге в конце сентября глава района Ранис Камартдинов особенно отметил вклад бойца в дело поддержки родного села.
Односельчане вспоминают Николая как смелого, неравнодушного и очень доброго человека. Родственники выразили слова благодарности за сохранение памяти ушедшего героя.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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