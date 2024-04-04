В Буинске приступили к строительству музея Баки Урманче

В Буинске после схода снега строители начали копать котлован под фундамент будущего музея Баки Урманче. Объект площадью 1 822,24 кв. метра будет располагаться на развилке двух улиц — Красноармейской и Розы Люксембург. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Буинского района.

Ранее данную инициативу поддержал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«На сегодняшний день работы известного художника и скульптора, нашего земляка, хранятся в разных местах. Поэтому мы выступили с инициативой увековечить память живописца и создать музей в его честь», — прокомментировал глава района Ранис Камартдинов.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, строительство объекта профинансируют из республиканского бюджета. Согласно проекту контракта, готовый объект должен быть подключен к сетям инженерно-технического обеспечения не позднее 1 декабря 2024 года.

Музей будет трехэтажным, рядом с ним появится парковка. На первом этаже оборудуют вестибюль, буфет, универсальный зал, на втором развернутся выставочные залы, на третьем запланировано фойе с экспозицией, балкон, фондохранилище.

Напомним, в декабре прошлого года Раис РТ Рустам Минниханов открыл новое здание Буинского театра. Преобразить Дом культуры в театр удалось за 405 млн рублей в рамках национального проекта «Культура», реализуемого в России по инициативе Президента Владимира Путина.