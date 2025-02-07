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Экономика 7 февраля 2025 19:50

В Буинске появится жилой комплекс «Якты Алан» за 6,5 млрд рублей

В Буинске для привлечения трудовых кадров создаются комфортные условия проживания – строится жилой комплекс «Якты Алан» на площади 23 гектара. Об этом во время «Муниципального часа» с руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной рассказал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

По его словам, в настоящее время обустраиваются инженерные сети.

Согласно проекту комплекс включит 19 пяти- и девятиэтажных многоквартирных жилых домов, школу, бассейн, детский сад, дом культуры, ФАП и семь торговых объектов. Объем инвестиций составит более 6,5 млрд рублей.

«В рамках этой концепции мы бы хотели видеть современный город», – отметил глава муниципального образования.

Презентация предоставлена пресс-службой Буинского района РТ

#Буинский район
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