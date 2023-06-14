В Буинске построят водопровод и канализацию для нового микрорайона

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

В Буинске в районе старого ипподрома начали прокладывать инженерные сети для будущего микрорайона. Планируется, что здесь появится жилая многоквартирная застройка. Объект во время еженедельного объезда осмотрел глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов.

Руководитель муниципалитета оценил, как ведется строительство водопровода и канализации.

«Это очень важный для города объект, ведь здесь вырастет новый микрорайон Буинска. На следующий год рассмотрим и вопрос строительства дороги. Мы должны сейчас подготовить всю инфраструктуру, чтобы в будущем не было ограничений по развитию территории», — рассказал глава района.

В пресс-службе Буинского района уточнили, что на данный момент в городе активно ведется проектирование будущего микрорайона. Для этого рабочая группа изучила в том числе пригородную застройку Казани. Разработчики отметили, что новые дома должны быть оборудованы колясочными, иметь благоустроенные дворы и просторные парковки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске откроется молодежный центр «Мирас» с киберзалом.