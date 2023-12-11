В Буинске построят музей Баки Урманче за 227 млн рублей

В Буинске начнется строительство музея, посвященного знаменитому татарскому живописцу, скульптору советской эпохи Баки Урманче. Стоимость работ превышает 227 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Музей расположится на ул.Красноармейской, на участке площадью 958 кв. метров. Рядом с ним отведен участок под парковку площадью 510 кв. метров. Планируемое здание будет четырехэтажным, рассчитанным на 100 посещений в смену.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, строительство объекта профинансируют из бюджета Буинского района. Согласно проекту контракта, готовый объект должен быть подключен к сетям инженерно-технического обеспечения не позднее 1 декабря 2024 года.