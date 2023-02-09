В Буинске построят детскую школу искусств за 196,5 млн рублей

На строительство детской школы искусств в Буинске из бюджета Татарстана направят 196,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит не только возвести само здание, но и сделать ремонт, установить оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Он определит подрядчика 20 февраля этого года. Новая школа искусств должна быть построена не позднее начала декабря 2023 года.