В Буинске после капремонта открыли тоннельный путепровод

В Буинске завершили капитальный ремонт путепровода тоннельного типа на автодороге Буинск–Яльчик, которая одновременно обеспечивает выезд в западную часть города. Объект был закрыт в июле, восстановительные работы заняли пять месяцев. Все это время автомобилисты вынуждены были пользоваться объездными маршрутами – по улице Гагарина и через деревню Малая Буинка.

Подрядчиком выступила организация «Инвестстройпроект». Как сообщил главный специалист учреждения «Главтатдортранс» по контролю качества и приемке работ мостовых сооружений Леонид Николаев, в ходе ремонта были усилены опорные стены металлическими конструкциями, установлены 19 балок в верхней части сооружения, проведена полная окраска.

Одновременно реконструировали систему водоотведения, чтобы исключить скопление дождевых и талых вод. Тротуар расширили и оборудовали ограждениями, уложили новое асфальтовое покрытие. Общая длина путепровода – 332 метра.

«Теперь ввод объекта в эксплуатацию обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, что является самым важным. Кроме того, эта дорога играет ключевую роль в доставке свеклы на Буинский сахарный завод, а также в перевозках из Чувашской Республики», – отметил Николаев.

Торжественное открытие состоялось с участием районного руководства, представителей подрядной организации и жителей. Для жителей этой части города событие стало особенно долгожданным – пять месяцев им приходилось пользоваться объездными дорогами.

Глава района Ранис Камартдинов подчеркнул, что реконструкция тоннеля велась в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни» и региональной программы приведения дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние.

«Первоначально работы были рассчитаны на два года и планировались поэтапно, но удалось договориться об ускорении. Дорогу активно используют автомобилисты Чувашской Республики и Ульяновской области. Горожане терпели неудобства, но сегодня движение открыто и безопасно. Пусть служит без происшествий», – сказал Камартдинов.

После церемонии первыми по обновленному тоннелю проехали автомобили районных организаций и предприятий, приветствуя открытие сигналами.